El mensaje de Milei a inversores el momento de aprovechar es ahora

El presidente Javier Milei abogó desde Miami por conformar un “gran consenso capitalista en Argentina” y una “gran coalición de crecimiento”, durante su exposición en el America Business Forum. Ante una audiencia que incluyó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, el mandatario envió un mensaje a los inversores, señalando que “el sector privado ya sabe lo que tiene que hacer y entiende que el momento para aprovecharlas es ahora”.

Milei justificó su convocatoria al afirmar que “dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado” y buscan “alguna versión u otra de capitalismo”. En el evento, que reunió a líderes políticos y empresariales, el mandatario se refirió a su reciente triunfo en las elecciones de medio término como una “victoria histórica” donde ganaron “ampliamente en votos a nivel nacional” y destacó haber remontado “una diferencia de más de 14 puntos en la provincia de Buenos Aires”.

El mandatario adjudicó los problemas económicos recientes a la oposición. Sostuvo que “fueron meses muy duros para los argentinos, donde por culpa del golpe económico que la oposición intentó llevar a cabo desde el congreso, la economía del país se vio ralentizada, generando incertidumbre y malestar en los ciudadanos”. Afirmó que recorrió el país para prometer que “esta vez el esfuerzo sí valdría la pena” y calificó este compromiso como un “pacto sagrado con la gente” que, según él, refrendó el camino del gobierno y otorgó las herramientas para las reformas.

Milei vinculó directamente la situación política con los mercados financieros. Destacó que “una vez despejado el ruido político”, el mercado argentino tuvo su “mayor suba histórica en un día” y “en una semana”, mientras el riesgo país bajó “más de 400 puntos”. Insistió en que esto evidenció “la realidad de lo que nosotros llamamos de forma resumida riesgo kuka, o sea el riesgo kirchnerista, o sea el riesgo del socialismo”. Y abundó: “Pudimos ver en números la magnitud del riesgo político con el que nuestro programa económico siempre tuvo que lidiar”.

En su discurso, el presidente repudió la “crítica al libre mercado para justificar la intervención estatal” y la idea de un crecimiento con “justicia social”. Sostuvo que “el capitalismo no es mal alguno, sino que es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo” y “el modelo más moral”. El mandatario también incluyó referencias a Lionel Messi, a quien usó para ironizar: “la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo”, y pidió a la comunidad estadounidense “no dejarse intimidar” por la victoria del demócrata socialista Zohran Mamdani en la ciudad de Nueva York. (Agencia OPI Santa Cruz)