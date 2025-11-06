Encontraron un murciélago con rabia en Rawson y se activo protocolo preventivo

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Trabajadores de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Rawson capturaron un ejemplar de murciélago con rabia según los primeros estudios que se realizaron y tras la denuncia de vecinos del barrio Los Virreyes de la capital provincial.

Con ese antecedente se activó un protocolo preventivo para alertar sobre el riesgo que el virus puede afectar a personas y animales domésticos.

Miguel Larrauri, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Rawson, informó que se activaron las medidas preventivas dado que la rabia “es una enfermedad viral grave que puede transmitirse a través de mordeduras o del contacto con la saliva de animales infectados”.



Desde el municipio local se realizarán acciones como visitas a las viviendas y campañas de vacunación de mascotas, especialmente perros y gatos, que son los más expuestos a este tipo de riesgos.

También habrá una campaña de prevención oficial con información detallada sobre la situación y recomendaciones precisas para la comunidad. (Agencia OPI Chubut)