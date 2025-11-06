Inicia el juicio por la Causa Cuadernos contra Cristina Kirchner

- Publicidad -

El juicio oral por el caso Cuadernos comenzó esta mañana ante el Tribunal Oral Federal 7, con la ex presidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo. El debate involucra a un total de 87 acusados.

La sesión arrancó casi una hora más tarde de lo previsto. Mientras los tres miembros del tribunal estaban presentes en una sala de audiencias ubicada en el Palacio de Justicia de la Nación, los 87 acusados, sus defensas, la fiscalía y la querella de la UIF se conectaron por Zoom.

El tribunal es presidido por el juez Enrique Méndez Signori. Los jueces Fernando Canero y Germán Castelli también integran el cuerpo que lleva adelante el debate oral desde el Palacio de Justicia.

Para completar la conformación judicial, el juez Guillermo Costabel se conectó a la audiencia en calidad de cuarto juez sustituto. (Agencia OPI Santa Cruz)