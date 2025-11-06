La desvergüenza de no tener vergüenza aunque sea por vergüenza

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La mayor corrupta, Cristina Fernández, de la mayor asociación ilícita de la historia, junto a 87 cómplices, comienzan a ser juzgados en la “Causa Cuadernos”, quizás la más obscena acción delictiva contra el Estado argentino y el más flagrante delito de coimas, la cadena más grande de recaudación ilegal de dinero de todos los argentinos, con la mayor carga probatoria jamás vista y sin embargo como mejor defensa, la condenada VIP, que debería estar pagando en la cárcel sus delitos precedentes, como los 23 años que le dieron a Jair Bolsonaro en Brasil, por mucho menos, dijo “No tengo miedo, la historia pondrá las cosas en su lugar”.

Esa historia la va a poner, seguramente, en el lugar más oscuro de la memoria colectiva de este país.

Una mujer políticamente promiscua, corrupta, delincuente, jefa de una asociación ilícita que tomó al Estado argentino como botín, no tiene una mínima acción técnica defensiva que le permita discutir y contraponer pruebas que contrarreste el andamiaje de acusaciones en su contra, las declaraciones de sus cómplices que la inculpan junto a delincuentes como De Vido, Baratta, Ulloa, López, Jaime, Schiavi, Uberti, Goycochea, Pochetti, Clarens solo por mencionar a unos pocos y los empresarios ladrones como Roggio, Calcaterra, Loson, Pescarmona, de los cuales hay 65 de ellos entre los 85 imputados, más los 626 testigos que hay propuestos para relatar esta trama de corrupción institucionalizada y liderada por esta mujer abyecta.

- Publicidad -

La corrupta “santacruceña” está imputada como “Jefa de una asociación ilícita, coautora de 204 cohechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo”, tal un reciente documento de la Procuración, publicado en el sitio Fiscales.

Cristina Kirchner junto a Julio De Vido – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Julio De Vido, figura como “organizador de asociación ilícita, coautor de 187 cohechos pasivos y coautor de una admisión de dádivas”. Roberto Baratta va a juicio como “organizador de asociación ilícita, autor de 19 cohechos pasivos, coautor de 86 cohechos pasivos, autor de 8 admisión de dádivas y coautor de una admisión de dádivas” y así cada uno de los involucrados cómplices de esta megacorrupción estatal, tiene un rol determinante en esa asociación para el delito que lideraba, primero Néstor Kirchner y a su muerte su viuda a la que hoy, es de esperar, comience a transitar el calvario de sus delitos, le caiga todo el peso de la ley, la saque de su zona de confort en San José 111 y la mande entre rejas a la cárcel de Ezeiza, si es que hay algún juez y/o tribunal con huevos para determinarlo.

No hay que olvidar

El pueblo de Santa Cruz no puede ni debe olvidar que esta gente transformó a la provincia en la cuna de la corrupción nacional, así como alguna vez La Rioja fue catalogada con Carlos Menem, solo que en nuestro caso, el nivel de afano fue superlativo.

Por eso es tan importante analizar los mensajes políticos de la gente allegada al kirchnerismo/peronismo y saber cómo cada uno de ellos conceptualiza lo ocurrido, porque en base a eso es como actuará en el futuro si llega a un cargo público.

El caso más claro es el de Juan Carlos Molina, el candidato del FPV que ganó las elecciones legislativas con los votos de Javier Belloni de El Calafate. El cura cree que Cristina es una “presa política” que está siendo “perseguida” y que debería estar libre.

Lo mismos piensa Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos y posible candidato a Gobernador por el kirchnerismo en el 2027.

El pueblo de Santa Cruz al votar a estos personajes, se hace cómplice por omisión de esa postura maniquea que tienen públicamente los candidatos de FPV, en abierta complicidad con los delitos cometidos por su jefa; por lo tanto (y así lo vamos a recordar en el futuro ante cada campaña) será importante conocer la opinión de cualquiera de ellos sobre la nefasta corrupción pasada de los gobiernos saqueadores y empobrecedores liderados por Néstor primero y Cristina después.

Como ciudadanos y como medio, debemos poner a cada uno de estos personajes en el lugar que les cabe, ya sea como delincuentes con cargos en su contra o como justificadores y/o cómplices de la mayor ladrona de la historia de este país, una parte que sí le reserva la historia a Cristina Fernández; ser la única y más grande jefa de una asociación ilícita que asaltó el Estado argentino usando la democracia para sus fines delictivos, al frente de una organización de delincuentes consagrados a esquilmar a los argentinos, en beneficio propio.

Ese lugar en la historia, nadie se lo va a poder sacar al CFK en lo que le resta de existencia a la Argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)