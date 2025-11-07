Manzanares aportó datos de Daniel Muñoz al fiscal Stornelli

- Publicidad -

En declaraciones al programa “Esta Mañana” de radio Rivadavia, Herrera relató el proceso de colaboración. “La decisión de Manzanares de arrepentirse llevó mucho tiempo en el cual pidió nuestra asistencia“, afirmó. Según el abogado, hubo un primer intento fallido en noviembre, ya que “ni Stornelli tenía el conocimiento de la cantidad de información que tenía Manzanares“. Finalmente, el ex contador fue trasladado “el segundo día hábil después de la feria” para formalizar su colaboración.

El letrado, que definió a Manzanares como “el contador de toda la vida” de Néstor y Cristina Kirchner, buscó subrayar la validez del arrepentimiento. Sostuvo que su cliente es “un arrepentido sincero” y que “no lo hizo para sacar ventaja“, sino por una convicción personal.

Herrera también reveló una particularidad sobre la situación procesal de Manzanares, quien se encontraba detenido por la causa Hotesur-Los Sauces, algo que el abogado minimizó asegurando que fue por “mandar un mail“. Según Herrera, él intentó presentar la excarcelación, pero Manzanares se opuso. “Me decía que tenía que pagar su pena“, relató el abogado, atribuyendo esta postura a que su cliente “es muy católico y decía que hizo algo mal y tenía que pagar su culpa“.

Finalmente, el abogado reflexionó sobre las motivaciones de su defendido, asegurando que Manzanares no tenía necesidad económica de involucrarse en hechos ilícitos. “Tenía una posición económica muy muy solvente antes de conocer a los Kirchner. Sus padres eran millonarios de verdad y él no tenía la necesidad de hacerlo“, concluyó Herrera. (Agencia OPI Santa Cruz)