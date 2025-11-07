Milei agradece triunfo en EEUU y viaja a asunción en Bolivia

- Publicidad -

El presidente Javier Milei cierra su decimocuarta visita a Estados Unidos con su disertación en el Council de las Américas y partirá de madrugada a Bolivia. El segundo tramo del viaje tiene como objetivo participar en la ceremonia de asunción de su par boliviano, Rodrigo Paz Pereira.

Este mediodía, el mandatario participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, en el marco del Council de las Américas que se celebra en Nueva York. Pese a que no figura en agenda, el jefe de Estado también visitará “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”. Esta visita configura una tradición personal del libertario y, en esta oportunidad, lo hará para agradecer por su triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) del pasado 26 de octubre.

Por la tarde, a las 19, hora local, la delegación argentina partirá en un vuelo espacio hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Está previsto que la comitiva arribe a suelo boliviano a las 3 del sábado 8 de noviembre, con intención de volver a trasladarse con destino a la ciudad de El Alto a las 9.30.

Una vez en El Alto, a las 11, el presidente participará de la Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. En agenda, también está previsto que salude a Rodrigo Paz Pereira, en la previa a la ceremonia de entrega del bastón de mando. A las 14, emprenderá el vuelo de regreso al país, donde se espera que el avión aterrice en la Ciudad de Buenos Aires a las 17:35. (Agencia OPI Santa Cruz)