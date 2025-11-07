Quintela pide la renuncia a todo su gabinete en La Rioja

- Publicidad -

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le pidió la renuncia a todos sus ministros, secretarios y titulares de empresas estatales. La medida fue revelada por el jefe de Gabinete provincial, Juan Luna Corzo, quien indicó que la acción busca relanzar la gestión y reorganizar el Ejecutivo. Esta decisión se produce en un contexto donde Quintela es señalado como uno de los gobernadores más enfrentados con el presidente Javier Milei.

La confirmación provino de Luna Corzo “este jueves” a través de su cuenta en la red social X. El jefe de Gabinete detalló el alcance de la solicitud: “Se solicitaron las renuncias de todos los ministros, secretarios y subsecretarios de la Función Ejecutiva”. Además, la medida incluye a “los responsables de organismos descentralizados y de los integrantes de los órganos de administración de las sociedades y empresas donde el Estado provincial tiene participación”.

Según la explicación oficial brindada por el jefe de Gabinete, la acción de Quintela busca obtener “la disponibilidad necesaria para reformular la composición del gabinete provincial“. El objetivo declarado es preparar al gobierno “de cara a la próxima etapa de su gestión“.



La reorganización del Ejecutivo provincial tiene como trasfondo la tensa relación política del mandatario riojano con el Gobierno nacional. El texto original identifica a Quintela como “de los gobernadores más enfrentados con el presidente Javier Milei“. Se destaca que el gobernador fue uno de los cuatro mandatarios que no fueron invitados por el Gobierno nacional la semana pasada, tras las elecciones legislativas nacionales del pasado 26 de octubre. (Agencia OPI Santa Cruz)