Santilli inicia rondas con gobernadores por el Presupuesto 2026

- Publicidad -

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, inicia hoy en la Casa Rosada una serie de reuniones con gobernadores provinciales para buscar acuerdos sobre el Presupuesto 2026. Santilli recibirá este viernes a Ignacio Torres de Chubut y a Raúl Jalil de Catamarca, y el lunes a Marcelo Orrego de San Juan, Martín Llaryora de Córdoba y Gustavo Sáenz de Salta. Los voceros detallaron que “son todas reuniones bilaterales y en Casa Rosada” y que Santilli invitó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a sumarse a los encuentros.

Santilli había manifestado que su primera tarea en el cargo, para el cual todavía no asumió, sería “ir a ver a los gobernadores” para alcanzar los consensos necesarios sobre “las reformas que necesita el país”. Fuentes de Casa Rosada indicaron en los últimos días que el dirigente originario del PRO ya había mantenido contactos informales con algunos mandatarios provinciales.

El designado ministro no había participado de la reciente cumbre que el presidente Javier Milei mantuvo con 20 de los 24 gobernadores, realizada tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Dicho encuentro había sido organizado por los entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y ministro del Interior, Lisandro Catalán, quienes hoy se encuentran ambos afuera de esos cargos.

- Publicidad -

En aquella reunión, el mandatario expuso ante los gobernadores las reformas de segunda generación que buscará impulsar en el Congreso, entre las que se incluyen las reformas laboral, tributaria y del Código Penal. Ahora, Santilli se pondrá al frente de las tratativas con los mandatarios provinciales, quienes influyen sobre un número clave de diputados y senadores nacionales, mientras los gobernadores mantienen reclamos hacia la Rosada, encabezados por los giros de fondos por coparticipación y las obras de infraestructura.

El designado titular de Interior aún no ha renunciado a su banca como diputado y se desconoce si lo hará antes del 10 de diciembre, fecha en que se producirá el recambio legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz)