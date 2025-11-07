Spagnuolo afirma que los audios de sobornos en ANDIS son falsos

- Publicidad -

La Cámara Federal debe resolver si confirma el rechazo a la nulidad de la investigación en la causa ANDIS, luego de que la defensa del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, asegurara que los audios que detallan presuntos pagos de sobornos por parte de droguerías son falsos. Durante una audiencia clave, el nuevo abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, planteó ante la sala II del Tribunal de Apelaciones que su cliente sostiene que dichos audios, donde también se menciona a Karina Milei, no son su voz.

D’Alessandro, quien se desempeña como la tercera defensa de Spagnuolo en lo que va del caso, sostuvo que las grabaciones estarían “editados” o “hechos con inteligencia artificial“. Esta estrategia de la defensa busca desacreditar la prueba donde supuestamente se escucha al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad detallando mecanismos de pago de sobornos provenientes de la droguería Suizo Argentina.

En la audiencia, los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah también escucharon al fiscal Franco Picardi. El fiscal ratificó la validez de todo lo actuado hasta el momento en la investigación. Picardi advirtió que los audios en cuestión funcionaron como un “disparador” para el caso, pero subrayó que la causa se nutre de “otras evidencias” y que la investigación permanece bajo secreto de sumario.

El pedido de nulidad de todo lo actuado ya había sido rechazado previamente por el juez del caso, Sebastián Casanello. Tras esa decisión, tanto la defensa de Spagnuolo como la de los dueños de la droguería Suizo Argentina, los hermanos Kovalivker, apelaron la medida. Ahora, la Cámara Federal, tras escuchar a ambas partes, quedó en condiciones de resolver la cuestión sobre la validez de la investigación. (Agencia OPI Santa Cruz)