Suman 90 casos de tos convulsa en Tierra del Fuego

(OPI TdF) – El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informó que esta semana se alcanzaron unos 90 casos de coqueluche conocida como tos convulsa y requirieron a la población que controle los esquemas de vacunas dado que “es una enfermedad inmunoprevenible y prevenible con la vacuna si se mantiene al día”.

Así lo afirmó Alejandra Aguilera, médica epidemióloga de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud quien señaló que tanto en Ushuaia como Río Grande “la circulación de tos convulsiva se mantiene y el registro total alcanza 90 casos confirmados entre laboratorio y nexo”.

“Se mantiene la presencia de casos en Ushuaia, estamos teniendo un caso positivo cada uno o dos días y en Río Grande hemos tenido un aumento de 9 casos que teníamos a 12”, sostuvo la funcionaria.

La especialista aseguró que “la enfermedad continúa circulando y que la respuesta sanitaria debe mantenerse constante para evitar la expansión”.

El coqueluche o tos convulsa es una enfermedad que “se previene con vacunas y no debería generar un brote. Por suerte Tierra del Fuego tiene una muy buena cobertura y se están registrando casos en personas vacunadas, especialmente entre adultos, lo que refuerza la necesidad de mantener actualizados los calendarios de vacunación en todos los grupos etarios para reducir complicaciones y contagios”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)