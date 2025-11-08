Plata hay, el problema es cómo se distribuye. La Coparticipación a municipios y el uso discrecional de fondos por parte de los intendentes

- Publicidad -

De acuerdo a los datos oficiales producidos por el gobierno provincial, se puede acceder a los fondos recibidos por los municipios de Santa Cruz y Sociedades de Fomentos en concepto de coparticipación de los últimos 10 meses del año, es decir desde enero a octubre 2025.

El total de fondos erogados desde la provincia hacia los municipios es del $ 184.992 382 313,61 (casi ciento ochenta y cinco mil millones de pesos). Esto se divide en 20 receptores de esos fondos, constituidas por municipio y sociedades de Fomentos, tal como se pueden leer en la tabla adjunta.

Sin embargo vamos a extraer solo algunos ejemplos para contrastar puntualmente, los ingresos que han recibido estos municipios, las inversiones que no se ven en acción social, servicios y obras de infraestructura, los salarios del personal municipal, los conflictos y las argumentaciones de los intendentes a la hora de negar aumentos salariales al personal o bien, discriminar quién recibe y quién no, un aumento de sueldo dentro de cada intendencia donde se privilegia el sector político sobre los trabajadores de la planta funcional.

Río Gallegos

Coparticipación mes de Octubre 2025 $ 5.701.323.982,27 TOTAL GENERAL recibidos por el Municipio los últimos 10 meses ( Enero/Octubre 2025) $ 53.444.299.250,44 Lo que arroja un promedio mensual últimos 10 meses ( Enero/Octubre 2025) $ 5.344.429.925,44.

Caleta Olivia

Coparticipación mes de Octubre 2025 $ 2.820.073.171,64 TOTAL GENERAL recibidos por el municipio en los últimos 10 meses ( Enero/Octubre 2025) $ 26.435.411.432,56 Lo que arroja un promedio mensual en los últimos 10 meses ( Enero/Octubre 2025) $ 2.643.546.143,25

Río Turbio

Coparticipación mes de Octubre 2025 $ 830.826.374,72 TOTAL GENERAL recibidos por el municipio en los últimos 10 meses ( Enero/Octubre 2025) $ 7.788.129.295,40 Lo que arroja un promedio mensual en los últimos 10 meses ( Enero/Octubre 2025) $ 778.812.929,54

28 de Noviembre

Coparticipación mes de Octubre 2025 $ 724.259.571,30 TOTAL GENERAL recibidos por el municipio en los últimos 10 meses (Enero/Octubre 2025) $ 6.789.220.430,89 Lo que arroja un promedio mensual de los últimos 10 meses ( Enero/Octubre 2025) $ 678.922.043,89

Las Heras

Coparticipación mes de Octubre 2025 $1.464.306.817,19 TOTAL GENERAL recibidos por el municipio en los últimos 10 meses ( Enero/Octubre 2025) $ 13.726.434.767,65 Lo que arroja un promedio mensual en los últimos 10 meses ( Enero/Octubre 2025) $ 1.372.643.476,76

Realidades particulares

Todos los municipios tienen planteado un reclamo por salarios y excepto en el caso de Río Gallegos, donde el intendente es amigo personal del Secretario General del SOEM (lo cual ayuda, sin duda) el resto de los intendentes tienen serios reclamos de los empleados municipales por tener salarios que están por debajo de la línea de pobreza.

Río Gallegos, si bien tiene zanjado el tema de los reclamos desde hace varios años, se encuentra en deuda con la información pública sobre cómo y de qué manera gasta e invierte los casi 55 mil millones de pesos recibidos en 10 meses, solo en concepto de coparticipación provincial.

Coparticipación municipios de Santa Cruz –

El intendente Pablo Grasso, tiene limitado los servicios de recolección de residuos, la ciudad sucia, despintada, desprolija, calles con baches, sin asfaltado nuevo y las reparaciones se las cobra a los vecinos, posee las tasas más altas, las patentes más caras y realiza festivales que demandan una altísima inversión, sin explicarle al pueblo de dónde saca la plata y cuál es el orden de prioridad que aplica para el gasto público. Los concejales, bien, gracias.

Caleta Olivia, cuyo intendente es Pablo Carrizo del SER, tiene un largo historial de despilfarro, conflictos por salarios y es receptor de partidas especiales por parte del gobierno provincial, sin dar ni rendir cuenta de cómo invierte el dinero o dónde van a parar los fondos públicos que maneja. Como en el caso de Río Gallegos, no hay nadie que le exija nada; ni el Concejo Deliberante ni el Tribunal de Cuentas.

De hecho, ayer mismo el titular del SOEMCO Julián Carrizo dijo a los medios de zona norte que la municipalidad de Caleta Olivia no puede afrontar el 15% de aumento al personal municipal.

Y el mismo problema con más o menos visibilidad y gravedad, lo viven los demás municipios que han recibido miles de millones de pesos en los últimos 10 meses, por arriba, inclusive, del índice oficial de inflación.

Coparticipación anual municipios de Santa Cruz –

Un ejemplo de cómo los intendentes toman decisiones sobre los fondos públicos a espaldas de los trabajadores, sin mucha protesta de los gremios municipales, es lo que hizo recientemente la intendente de Los Antiguos Zulma Neira (SER), que transita por un difícil situación económica, según sus propias manifestaciones, pero acaba de aprobar un aumento del 100% en los salarios de los cargos políticos del municipio, mientras el mensaje a los empleados del municipio es que no se pueden mejorar los salarios, porque la provincia no amplía las partidas presupuestarias ni le envía las ayudas económicas necesarias.

Y volvemos al título de este informe que lo repetimos cada vez que exponemos los números de la economía municipal y/o provincial: plata hay, el punto es ver y saber cómo y en qué la gastan los intendentes de toda la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)