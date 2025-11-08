Retenciones: Torres afirma que el compromiso de Nación sigue en pie

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres, mantuvo una reunión este viernes en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el nuevo ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. Durante el encuentro se evaluaron el proyecto de Presupuesto 2026, la ejecución de infraestructura provincial y el compromiso del gobierno nacional para eliminar las retenciones a los hidrocarburos convencionales, el cual fue ratificado por los funcionarios nacionales según el titular del Ejecutivo chubutense.

En declaraciones a la prensa, Torres aseguró que el acuerdo para bajar las retenciones a los hidrocarburos “sigue en pie” y que la redacción del decreto está próxima a finalizar para su firma. El gobernador destacó que esto será clave para exportar más, generar empleo y fortalecer la producción en la Cuenca del Golfo San Jorge, garantizando el sostenimiento de la actividad y atrayendo nuevas inversiones.

Respecto al Presupuesto 2026, el mandatario planteó la necesidad de que el país cuente con uno de carácter federal que “le quite el pie de encima a la producción y al trabajo“, e informó que desde su gestión se hicieron propuestas como la eliminación de algunas asignaciones específicas. En este marco, Torres instó a los legisladores provinciales a “unificar posiciones y salir en defensa de los recursos chubutenses“.

- Publicidad -

Torres también abordó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional. Sostuvo que “es necesaria una reforma en un país donde el 50% del empleo no está registrado“, argumentando que la informalidad impacta en los jubilados por el desfinanciamiento de la caja previsional. No obstante, advirtió que “esperamos la redacción de la norma para poder analizarla“.

Finalmente, el gobernador reveló que dialogó con Santilli sobre obras “esenciales” para Chubut que han sido “relegadas o directamente abandonadas“. Recordó el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas firmado con Nación, mediante el cual la provincia se hizo cargo de obras no realizadas por el gobierno central, permitiendo “desendeudarnos“. Torres remarcó que su objetivo es “seguir defendiendo los recursos e intereses de los chubutenses” y afirmó que “no nos dejamos pisotear la cabeza como se hizo durante muchísimos años en esta provincia“. (Agencia OPI Chubut)