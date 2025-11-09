El fin de los fueros en Chubut se oficializa tras el referéndum

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres, promulgó la enmienda constitucional que elimina los fueros de inmunidad en los tres poderes del Estado, una medida que fue votada por la ciudadanía el pasado 26 de octubre.

El Tribunal Electoral Provincial oficializó el pasado miércoles los datos del escrutinio definitivo del referéndum. Dicho escrutinio arrojó que el 63% de la población votó afirmativamente la eliminación de los privilegios, aprobando así los textos de los artículos 247 y 248 que habían sido sancionados por la Honorable Legislatura bajo la Ley V N° 201.

Tras la oficialización de los resultados, la Secretaría Electoral Permanente notificó la decisión al Poder Ejecutivo Provincial. Con este paso, quedaron formalmente incorporados los nuevos artículos 247 y 248 al texto constitucional. La nueva redacción será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut.

Al respecto, Torres destacó que “no solamente Chubut es, a partir de hoy, la primera provincia del país sin fueros, sino que fue la propia ciudadanía la que tomó la decisión de saldar una demanda de muchísimo tiempo“. El gobernador vinculó esta demanda a una provincia “donde los privilegios fueron de la mano de la desidia y la corrupción“.

El titular del Ejecutivo aseguró que “hace dos años, los chubutenses decidimos dar vuelta esa página, y esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con la transparencia institucional y con el hecho de que nadie se encuentra por encima de la ley“. Torres concluyó que Chubut es un ejemplo que otras jurisdicciones podrán replicar, basado en “un cambio de paradigma en el que decidimos dejar atrás los privilegios y las injusticias“. (Agencia OPI Chubut)