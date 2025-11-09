Harán descuentos a hogares por los cortes de agua en Caleta Olivia

- Publicidad -

La empresa Servicios Públicos informó que se harán descuentos de hasta el 40% a aquellos usuarios que no tuvieron acceso al agua potable por los cortes del suministro en las últimas semanas.

El director provincial de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Juan Oliver, aseguró que la empresa estatal hará una bonificación ante los reiterados cortes en la distribución de agua que afectaron a la ciudad.

“Se consideró la bonificación de un 40% por los problemas en la distribución de agua. La resolución está firmada y se aplicará en la próxima facturación”, indicó el funcionario.

El principal suministro de agua para la ciudad lo aporta el acueducto proveniente de Comodoro Rivadavia; mientras que la planta de ósmosis, que está en reparaciones, suma otro aporte y hay además 31 pozos operativos en Cañada Quintar y Meseta Espinosa con un aporte de casi 300 metros cúbicos/hora. (Agencia OPI Santa Cruz)