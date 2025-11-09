Instalan bomba en la planta de ósmosis inversa

- Publicidad -

Ante los serios problemas por la limitada capacidad de abastecimiento de agua potable en Caleta Olivia, la empresa Servicios Públicos instaló una nueva bomba de captación en la planta de ósmosis inversa para incrementar el caudal de agua salada que ingresa al sistema y mejorar la operatividad del tratamiento para el consumo de la población.

Con una inversión estimada en más de 80 millones de pesos, la empresa estatal realizó las tareas de mantenimiento y refuncionalización de la planta para alcanzar el máximo aprovechamiento y complemente a los lugares de captación y el acueducto que proviene desde Chubut.

“Se trata de una bomba de aproximadamente 1.100 kilos, preparada para trabajar con agua de mar. Su incorporación permitirá elevar los niveles de captación y posibilitar que la planta opere las 24 horas” señalaron.

El equipo nuevo permitirá aumentar el volumen de agua salada que ingresa al sistema y garantizar un funcionamiento más estable. Con ello, la planta podrá aportar alrededor de 300 metros cúbicos de agua por hora, cifra que se suma a los 250 metros cúbicos provenientes de los pozos de Cañadón Quinta y Meseta Espinosa, además del caudal que llega desde el acueducto Lago Muster.

Servicios Públicos informó que “al inicio de la actual administración, la planta funcionaba al 20% de su capacidad, con solo dos módulos activos sobre un total de ocho. Hoy tenemos cinco módulos en funcionamiento y se prevé conectar un sexto, lo que mejorará aún más el tratamiento”.

Desde el área técnica indicaron que “se continúa con el mantenimiento de los pozos de Cañadón Quinta y Meseta Espinosa y que se analizan alternativas de mediano y largo plazo, como Aguada del Norte o la captación desde Lago Buenos Aires”. (Agencia OPI Santa Cruz)