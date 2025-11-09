La Legislatura de Santa Cruz tiene un récord nacional: el 97,2% de su presupuesto lo gasta en personal

- Publicidad -

Un informe de Fundación Libertad reveló que la Cámara de Diputados de Santa Cruz costará más de $18 mil millones en 2025. Aunque el costo por legislador no es el más alto del país, Santa Cruz lidera el ranking de provincias que mayor porcentaje de sus fondos destina a salarios.

Te puede interesar: Datos oficiales 2025: en Santa Cruz hay 7 mil empleados menos y 8 empleados más en la Legislatura. ¿Dónde quedó la reducción del 32% en la Cámara, difundida en el 2024?

La Legislatura de la Provincia de Santa Cruz costará a los contribuyentes $18.431.219.386 durante el año 2025, según se desprende del último informe “Gasto de las Legislaturas Provinciales” publicado por la Fundación Libertad.

- Publicidad -

El estudio, que analiza los presupuestos de las 24 jurisdicciones del país, detalla que la legislatura santacruceña cuenta con 24 diputados. Esto implica que el costo de la estructura que rodea a cada legislador provincial asciende a $767.967.474 anuales.

Si bien esta cifra ubica a Santa Cruz por debajo del promedio nacional de costo por legislador (establecido en $1.182 millones), el informe revela un dato mucho más contundente y específico sobre la composición del gasto en la provincia.

El récord de Santa Cruz

El dato más lapidario del informe para la política local se encuentra en el análisis del gasto en personal que incluye sueldos de legisladores, secretarías, asesores y empleados permanentes o transitorios de la Cámara.

Santa Cruz encabeza el ranking nacional como la jurisdicción con el mayor ratio de gasto en personal sobre el total de su presupuesto legislativo. Un abrumador 97,2% del dinero destinado a la Cámara de Diputados se utiliza para pagar salarios.

Este porcentaje supera ampliamente el promedio nacional, que ya es elevado, del 86%. En el otro extremo, provincias como Santa Fe (64,6%) y San Luis (73,9%) muestran ratios significativamente menores.

Antes menos, ahora más

De acuerdo a los registros publicados por Poder Ciudadano desde 2025, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz tiene 913 agentes. Este número aumentó respecto a 2024, cuando tenía 905 empleados (882 de planta permanente y 23 temporarios).

Independientemente, hay un dato curioso en la primera fila de la planilla de Recursos Humanos 2024 figura la Cámara de Diputados de la provincia con un total de 905 personas de las cuales 882 son Planta Permanente y 23 temporarios. En el año 2025 la legislatura amplió su planta y posee 913 agentes, es decir 8 personas más que el año anterior.

La Legislatura de Santa Cruz tiene un récord nacional: el 97,2% de su presupuesto lo gasta en personal

En el comparativo con la misma planilla del 2025 resulta que hay una reducción en la planta permanente de 2 ( dos) personas, quienes quizá, renunciaron, fallecieron o se jubilaron (no se especifica) y de los 23 temporarios que había en el 2024, en el 2025 se aumentaron 10 más, quedando actualmente en 33 agentes, siempre de acuerdo a los datos de Poder ciudadanos que OPI informó el 9 de junio del 2025.

El contexto nacional

El informe de Fundación Libertad expone el costo total de las 24 legislaturas provinciales, que asciende a $1,42 billones para 2025. A nivel nacional, el costo promedio por cada legislador provincial es de $1.182 millones al año, equivalentes a $98 millones por mes.

Las provincias con el costo por legislador más alto son Tucumán ($2.735 millones), CABA ($2.662 millones) y Chaco ($2.492 millones). Las más económicas, en el otro extremo, son San Luis ($174 millones) y Santiago del Estero ($138 millones).

El estudio también realiza una comparación internacional con las comunidades autónomas de España, señalando que el costo legislativo en Argentina es 2,9 veces superior y que, mientras las provincias argentinas gastan un 86% en personal, sus pares españolas destinan solo un 59%.

La conclusión del informe subraya “la necesidad imperiosa de reducir el gasto de las legislaturas provinciales“, calificando las cifras como “desproporcionadas“. En el caso de Santa Cruz, el debate se centra no tanto en el costo total, sino en la composición de ese gasto, donde casi la totalidad del presupuesto está destinado a sostener la estructura de personal. (Agencia OPI Santa Cruz)