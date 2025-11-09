Macri convoca al PRO en medio de la tensión con Milei

- Publicidad -

El ex presidente y titular del PRO, Mauricio Macri, convocó a una reunión del Consejo Nacional del partido este miércoles 12 a las 10hs en la sede central de la calle Balcarce, en San Telmo. El objetivo del encuentro es analizar los sucesos del año, con puntos fundamentales de debate centrados en los resultados de las últimas legislativas nacionales y las adhesiones que absorbió La Libertad Avanza (LLA).

Esta reunión se da en el marco de un nuevo episodio de tensión entre LLA y el PRO. Esta tensión se reflotó en el último encuentro entre Macri y el presidente Javier Milei, donde, según confirmó el ex mandatario, “no lograron ponerse de acuerdo” en ciertos puntos. Macri también se refirió a cambios en el gabinete nacional, calificando de “negativa” la aceptación de la renuncia del ex jefe de gabinete Guillermo Francos y la designación de Manuel Adorni, alguien “sin experiencia”, en su lugar.

Estas diferencias actuales se suman a roces anteriores que comenzaron a visibilizarse durante las legislativas porteñas del pasado 18 de mayo. En esa fecha, una de las figuras más importantes del espacio macrista, Silvia Lospennato, se enfrentó a Milei por la caída del proyecto de ‘Ficha Limpia’. Lospennato aseguró que el Presidente la defraudó “después de leer el infame comunicado, dónde se lavaron las manos” y la acusaron de ser la responsable de que la iniciativa no tuviera los votos necesarios, cuando ella ni siquiera era senadora.

A pesar de que esa situación hizo tambalear la posible unidad entre ambos espacios, posteriormente se oficializó una lista única en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la cual incluso se extendió a las legislativas nacionales. Sin embargo, aunque muchos integrantes del PRO están conformes con la alianza, ciertas personalidades, como María Eugenia Vidal, no están de acuerdo con el escenario que enfrenta el partido liderado por Macri.

La indefinición del PRO se profundiza en un contexto donde una de las figuras que más ha recobrado fuerza dentro de LLA es el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, quien pertenece al PRO. Por el momento, no trascendieron los nombres de todos los posibles asistentes a la reunión que propuso Macri, aunque hay probabilidades de que estén presentes el presidente del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. (Agencia OPI Santa Cruz)