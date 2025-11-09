Seis de siete rubros pymes registraron caídas de ventas en octubre

- Publicidad -

Las ventas minoristas pymes registraron una baja interanual del 1,4 por ciento en octubre, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Este descenso se produce a pesar de que en la comparación mensual desestacionalizada se observó un incremento del 2,8 por ciento. En el acumulado de lo que va del año, las ventas aún presentan un aumento interanual del 4,2 por ciento.

El análisis por rubros revela que la contracción fue generalizada, con seis de los siete sectores relevados mostrando caídas interanuales. El ítem Farmacia fue el único que subió, con un 1,7 por ciento. El rubro de peor desempeño fue “Perfumería”, con una baja del 6,3 por ciento, seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” con un retroceso del 3,7 por ciento. También cayeron “Textil e indumentaria” (2,8 por ciento), “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (2,1 por ciento), “Alimentos y bebidas” (1 por ciento) y “Calzado y Marroquinería” (0,2 por ciento).

En contraste con la tendencia interanual, todos los rubros registraron incrementos en la comparación intermensual. “Perfumería” lideró esta suba con un 9,7% respecto del mes anterior, seguido por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” con un 4,1%. La CAME indicó que “las promociones y el Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, sin revertir la tendencia general de consumo prudente”.

- Publicidad -

Respecto a la situación económica de los comercios, el 56 por ciento de los encuestados por la entidad indicó que se mantuvo igual al año pasado, mientras que el 33 por ciento reportó que fue peor, una cifra cinco puntos porcentuales menor a la de septiembre. En cuanto a las expectativas para el próximo año, el 47,9 por ciento prevé una mejora, el 43% estima que se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro.

Pese a la leve mejora mensual y las expectativas divididas, la disposición a la inversión es baja. El 57,3% de los consultados considera que no es un buen momento para invertir, frente a un 14,8% que sí lo es y un 27,9% que no tiene opinión definida. La CAME concluyó que “los comercios encuestados destacaron mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento”, y que “predomina la cautela en las expectativas y la baja disposición a invertir”. (Agencia OPI Santa Cruz)