Dólar oficial estable frente a subas del blue MEP y CCL

El dólar oficial mantuvo su cotización en $1.445 para la venta y $1.395 para la compra en el Banco Nación al inicio de la semana, sin registrar variaciones respecto al cierre anterior. Esta estabilidad en la entidad que conduce Daniel Tillard contrasta con las alzas registradas en los tipos de cambio financieros y el mercado paralelo, en un contexto de caída de reservas del Banco Central (BCRA) tras un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras el dólar mayorista cerró sin cambios en $1.447,5, ubicándose a más de $52 del techo cambiario fijado en $1.500,99, el promedio minorista en otros bancos osciló entre $1.445 y $1.450, alcanzando una cotización máxima de $1.470. La inmovilidad del tipo de cambio oficial no se replicó en los mercados alternativos.

El dólar blue experimentó un aumento de $10 en la jornada de este lunes, lo que representa una suba del 0,7%, cerrando la tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. Asimismo, los tipos de cambio financieros operaron al alza. El MEP registró un incremento del 0,29%, ubicándose en $1.455, y el Contado Con Liquidación (CCL) avanzó un 0,1% hasta los $1.473,2.

Este escenario cambiario se produce después de que las reservas del Banco Central (BCRA) registraran una disminución de US$ 796 millones el pasado viernes. Dicha salida de divisas se debió a un pago de vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), situando el nivel de reservas en US$ 40.260 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)