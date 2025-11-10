Gobierno fueguino reglamentó ley de uso medicinal del cannabis

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego reglamentó la ley de uso medicinal del cannabis y de esta forma se incorporó al esquema nacional de la normativa que garantiza la investigación, producción y acceso seguro a tratamientos con cannabis medicinal.

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la creación del Programa Provincial de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados.

El decreto firmado por el gobernador Gustavo Melella pone en marcha el Registro Provincial voluntario para pacientes, familiares, profesionales, cultivadores y productores que participen en el circuito autorizado.

- Publicidad -

La intención es “garantizar la trazabilidad, seguridad y control de calidad de los productos, además de asegurar que las prestaciones médicas vinculadas puedan incluirse progresivamente en la cobertura de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”.

También se promoverá la capacitación del personal de salud, la investigación científica y la articulación con instituciones académicas, organismos públicos y organizaciones civiles. (Agencia OPI Tierra del Fuego)