Riesgo País cae a 596 puntos el mínimo valor desde enero

El Riesgo País de Argentina perforó la barrera de los 600 puntos y se ubicó en 596 puntos este lunes, marcando el valor más bajo registrado desde el 14 de enero de este año. En aquella fecha, el indicador elaborado por JP Morgan había alcanzado los 579 puntos. Esta contracción del indicador es una consecuencia directa de la sostenida valorización de los bonos argentinos en el mercado, un proceso que se intensificó desde el triunfo electoral de Javier Milei.

La tendencia alcista de los títulos públicos continuó en el inicio de la rueda de este lunes, donde papeles como el AL35 y el GD35 registraron avances de hasta 1,4%. Este comportamiento mantiene el rally alcista que, según los datos del mercado, se inició el pasado lunes 27 de octubre. Los inversores han reaccionado positivamente a las señales emitidas por la nueva administración.

Entre los factores que influyen en la cotización de la deuda soberana, se destaca la decisión del Gobierno de impulsar un plan de recompra de bonos. Esta medida fue reiterada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su reciente visita a Estados Unidos, y fue descrita como “bien recibida por los inversores“. Asimismo, la inminente comunicación de un acuerdo comercial con los Estados Unidos también contribuyó a la mejora de las cotizaciones.

El optimismo en los activos argentinos también se reflejó en el mercado bursátil local. El índice MERVAL de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 2,8% en la jornada, impulsado nuevamente por el desempeño del sector bancario. Sin embargo, esta situación fue diferente en el arranque de las operaciones en los mercados externos, donde los ADRs que cotizan en Wall Street mostraron un predominio de descensos en el tramo inicial. (Agencia OPI Santa Cruz)