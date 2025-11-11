Choque frontal entre camiones: 1 muerto

- Publicidad -

Un accidente entre dos camiones dejó como saldo la muerte del conductor de uno de los rodados durante la tarde del domingo en la ruta nacional N°3 entre Tres Cerros y Fitz Roy.

Uno de los camiones involucrados pertenece a una empresa petrolera con base en Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia.

El incidente vial se registró a la altura de las estancias Juanita y La Calandria, una zona donde está muy deteriorado el asfalto.

Los camiones circulaban en direcciones opuestas y según las primeras investigaciones uno de ellos se habría cruzado de carril y provocó el impacto frontal.

Uno de los conductores que residía en Caleta Olivia falleció en el lugar, mientras que el otro chofer de 30 años y oriundo de Río Grande, Tierra del Fuego, fue trasladado con heridas graves hasta el hospital de Caleta Olivia.

Efectivos de la policía y peritos trabajaron en el lugar para determinar las causas del accidente, mientras que la ruta permaneció parcialmente cortada durante varias horas debido a las tareas de rescate y remoción de los vehículos. (Agencia OPI Santa Cruz)