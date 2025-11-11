Funcionarios, políticos y empresarios: el lobby alrededor de YCRT y el negocio que se está armando

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – A raíz de la venta de carbón que hizo YCRT y la probabilidad de un nuevo embarque para el mes de diciembre/25, tal lo anunciado por el Vicegobernador Fabián Leguizamón, un actor impensado que desde hace un tiempo ha tomado a su cargo la comercialización del mineral en apariciones conjuntas con el Interventor Pablo Gordillo, hemos tomado conocimiento que existe desde hace unos meses, una trama oculta de negocios que se viene gestando de forma bastante apresurada con el fin de coronar negocios con simultaneidad y beneficios para un grupo empresario determinado, una cadena de “intermediarios” que trabajan a destajo para conseguirlo y donde se mezclan algunos actores políticos nuevos que se sumaron en el último año, otros que ya están “de salida” en YCRT, empresarios extranjeros que han tejido fuertes lazos de negocios con actores santacruceños y del gobierno nacional y la participación de la pata política provincial, necesaria para aceitar cualquier arreglo que facilite el propósito final, trabajando como lobbysta en medio de intereses donde hay mucha plata y poca transparencia.

A principios de noviembre/25 y tal como reportó el aparato de comunicación del gobierno provincial “el vicegobernador Fabián Leguizamón se reunió con el CEO de Minas Port, Marcelo Marra y el interventor de YCRT, Pablo Pavel Gordillo, en el muelle fiscal de Punta Loyola, para firmar la adenda del próximo buque que llegará a Río Gallegos desde Brasil a fines de noviembre para la compra de más de 30.000 toneladas de carbón santacruceño”.

Y la nota oficial señalaba dichos del Vicegobernador en los cuales indicaba “Es sumamente importante continuar con estas gestiones a fin de seguir atrayendo inversiones y capitales que permitan reactivar y fortalecer la exportación de nuestros recursos y esto se traduzca en más producción y desarrollo para Santa Cruz”.

Lo primero que cualquier desprevenido se pregunta es ¿Para que vinieron los CEOs de la empresa brasilera una vez más a Río Gallegos? ¿Cada barco de carbón que proyecten (de escasas 30 mil Tn) se hará con la visita previa de los empresarios cariocas?.

La verdad es otra e indudablemente tanto el gobierno nacional como el provincial lo mantienen en secreto. Lo que vinieron a hacer los empresarios brasileños es buscar un nicho de negocios, recorrer instalaciones, armar un proyecto viable de concesión y negociar los términos de un posible contrato y/o licitación, donde la plata, obviamente, endulza a todos y cada uno de los participantes, en detrimento, como siempre del propio estado al cual los participantes, dicen proteger.

Un negocio en ciernes

De la mano de varios actores provinciales, se está gestando un gran negocio con YCRT, el puerto de Punta Loyola y posiblemente incluya la Usina 240 Mw, para las próximas semanas.

Con la excusa de atraer inversiones y “poner en valor” (término K para justificar inversiones a veces inexplicables) los bienes del Estado nacional en esta provincia, los lobbystas de turno que andan detrás de fondos públicos y porcentajes millonarios ya sea por inclusión directa en el negocio en sí, como por los servicios de intermediación, vienen armando una trama donde las decisiones políticas juegan un papel fundamental.

El proyecto que se encuentra encaminado y justifica la presencia del CEO de Minas Port, Marcelo Marra y una delegación brasilera a Santa Cruz, quienes de la mano de Gordillo y Leguizamón recorrieron las instalaciones propuestas como unidad de negocio, depende de algunas cuestiones de orden político, que se encuentran facilitadas por el triunfo de LLA a nivel nacional, pero fundamentalmente en Santa Cruz.

Funcionarios, políticos y empresarios: el lobby alrededor de YCRT y el negocio que se está armando

Cómo dijimos pocos días antes de las elecciones del domingo 26, la aparición de Eduardo Costa apoyando a Jairo Guzmán, tiene una sola lectura: Costa se cuela en la política provincial con el único fin de jugar fuertemente (tal vez con Roxana Reyes) para las elecciones generales del 2027 por parte del partido de Javier Milei.

Sintéticamente, lo que están ideando en Santa Cruz es la concesión de YCRT, el puerto y posiblemente (porque aún no nos confirmaron la central) la Usina 240 Mw 14 Mineros, a la empresa brasilera Minas Port y algún socio oculto que hasta el momento no se ha podido detectar.

Lo que nadie dice

Para concesionar YCRT, una de las exigencias de los empresarios desarrolladores es que se baje la cantidad de personal hoy de alrededor de 2.100 trabajadores en un número aproximado a los 700 u 800 empleados menos, lo cual está considerado necesario para hacer rentable el yacimiento y se llevaría a cabo mediante la propuesta de retiros voluntarios. Entre esta semana y la otra se haría el ofrecimiento bajo estos términos, teniendo en cuenta que la salida de Pablo Gordillo de la Intervención de YCRT, es una cuestión de tiempo.

De acuerdo a la información relevada, los brasileros tienen previsto poner trenes y una planta depuradora, lo cual abarataría la extracción del carbón a valores muy convenientes para el negocio que buscan cerrar en estos días.

En este lobby juegan fuertemente el Vicegobernador Fabián Leguizamón por parte de la provincia, Eduardo Costa quien es línea directa con Rodrigo Lugones, asesor de Santiago Caputo y Jairo Guzmán línea Menem, directamente con Karina Milei que toma las decisiones.

Desde el gobierno nacional, las fuentes aseguran que hay una promesa de bancarle la campaña a Costa, si todo esto llega a buen puerto. Esto refrendaría nuestra hipótesis de los días previos a las elecciones, de que el empresario está pensando en su propia candidatura por dentro de LLA en Santa Cruz.

Pocos entienden “el apoyo imprevisto” de Costa a Guzmán, dado que no es Jairo una persona que llene todos los casilleros de las expectativas que tiene el Radical para jugar en un entorno político apropiado, pero las fuentes indican que desea mantenerlo dentro de su radar para poder controlarlo y que no sea Guzmán quien se transforme en un escollo para este negocio o para el desarrollo de su proyecto político a futuro de cara al 2027 po dentro de LLA.

La casa por el techo

La premura de los organizadores del lobby empresario con YCRT tiene algunos problemas de tiempo y prioridades. Antes de cualquier proceso licitatorio para concesionar el yacimiento, debe estar configurado el Directorio de la Carboeléctrica y en este sentido las presiones políticas son muchas, las negociaciones permanentes y las pretensiones de los lobbystas de poner “a su gente” son constantes.

Las fuentes desde calle Cabildo en CABA, le indican a OPI que los propuestos del nuevo Directorio serían: Cristian Mereles por parte de Diego Martín Chaher titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y uno de los que tiene la llave de las decisiones; Esteban Quintela propuesto por Eduardo Costa y Giovanny Albea de Río Turbio por parte de Jairo Guzmán.

La Megausina de Río Turbio – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Y acá viene el primer problema, en tanto el Directorio no esté constituido, tenga analizado el Patrimonio de la empresa y por ejemplo, revisen los magros valores que Gordillo le puso a los bienes de la empresa (incluyendo yacimiento, usina y puerto) no pueden armar la licitación. Se presume que a instancias de los lobbystas políticos, quieren apurar el nombramiento de los directores para que éstos, luego, sean los facilitadores del negocio como lo tienen proyectado.

A nivel nacional estos influyentes políticos que rodean la privatización del núcleo económico (yacimiento, puerto y Usina), intentan exponerle a Milei que “tienen la empresa vendida” y como ya tienen oferente, necesitan si o si el nombramiento de los directores en el corto tiempo.

Los operadores juegan con la decisión tomada del presidente, de deshacerse cuando antes de esta empresa deficitaria y que todo eso, redundará en beneficio de quienes tienen perfectamente planificado el negocio, que una vez licitado, saldrá con nombre y apellido.

La clave de este negocio está en los valores patrimonales que se expresan y por los cuales serán adquirido por el grupo económico brasilero. Tengamos en cuenta que Pablo Gordillo no supo explicar por qué la Usina 240 Mw fue valuada en escasos 90 millones de dólares. Como mejor idea para explicar la evidente subvaluación, dijo que no se puede pedir más por una central que no funciona.

Por el yacimiento, la valuación ronda los 130 millones de dólares, cuando cualquiera de los frentes supera los 200 millones y la reserva de carbón va de regalo. Lo que explicaron las fuentes a esta Agencia, es que la subvaluación de los activos es una condición impuesta por los concesionarios, dado que de acuerdo al valor declarado por el mismo Estado, ellos después responden (solamente) por esos valores. Si la valuación es de 1.500 millones de dólares, la responsabilidad será mayor que si, como justiprecia falsamente Gordillo (que ya está en salida de YCRT) es de poco más de 130 millones de dólares el yacimiento y 90 millones de dólares la usina.

El tema fundamental acá es saber quién va a firmar estos valores, más allá de Gordillo, porque claramente es un delito y ante una denuncia penal, sobre la cual hay gente que ya está pensando, deberán responder legalmente quienes hayan avalado estos valores y los mecanismos adoptados para su implementación.

Una constante que vivimos los argentinos desde siempre y hoy no es la excepción: El Estado cuando vende, vende barato y cuando compra, compra muy caro.

Ahora veremos en Santa Cruz si esta receta histórica de los sucesivos gobiernos aplica en este caso, donde se pretende rifar/regalar y negociar un activo que le ha demandado al pueblo argentino miles de millones de dólares y permanece improductiva y sin funcionar.

Ahora, sustentado en ese argumento, los implicados del gobierno nacional y provincial, quieren regalar todo los activos del Estado a manos de empresas y personas que saben de antemano que el verdadero negocio no es por lo que está hecho, sino lo que pueden hacer con los recursos que los sucesivos gobiernos nunca estuvieron interesados en poner a producir, sino en usar (como ahora) para licuar la corrupción, los negocios personales, políticos y de amigos, como ha ocurrido siempre. (Agencia OPI Santa Cruz)