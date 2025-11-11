Gobierno modifica ministerios por DNU y elimina la Secretaría de Medios

- Publicidad -

El Gobierno nacional oficializó hoy, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 793/2025 publicado en el Boletín Oficial, una modificación a la Ley de Ministerios que suprime la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación. Las competencias de esta área, junto con sus créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes y personal, pasarán a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La Jefatura de Gabinete de Ministros no solo absorberá las funciones de comunicación. Según la nueva norma, el organismo que conduce el gabinete asumirá además nuevas funciones en materia de turismo, ambiente y deportes. Estas tres áreas se encontraban hasta la fecha bajo la gestión del Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior sufre un reordenamiento significativo de sus competencias, ya que también pierde el control sobre las políticas migratorias. El decreto, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, establece que será el Ministerio de Seguridad Nacional el encargado de gestionar las políticas de migración e inmigración.

Como consecuencia de esta transferencia, el Ministerio de Seguridad Nacional asumirá el control tutelar de la Dirección Nacional de Migraciones y del Registro Nacional de las Personas, roles previamente asignados al Ministerio del Interior. Toda referencia normativa sobre migraciones dirigida a Interior deberá entenderse ahora atribuida a Seguridad.

El DNU argumenta entre sus considerandos que estas modificaciones resultan “impostergables para la gestión de gobierno” y que buscan optimizar y dotar de mayor eficiencia a la administración nacional. El decreto entra en vigor con su publicación y deroga disposiciones previas incompatibles, siendo remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para su tratamiento. (Agencia OPI Santa Cruz)