Grasso declaró la emergencia administrativa y económica del municipio de Río Gallegos

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso decretó la emergencia administrativa y económica en el municipio que regirá hasta diciembre de 2026.

Según los alcances del decreto N° 6861 se congelará el ingreso de personal y se revisará la estructura orgánica junto al control de gastos.

Firmado por Grasso y los secretarios Gonzalo Chute y Diego Robles, el objetivo de la emergencia será afrontar la crítica caída de la recaudación municipal, los ingresos provinciales y prevé que se garantice el equilibrio financiero de las arcas municipales.

La norma señala que los ingresos nacionales y provinciales “arrojan una caída real del 10,4% comparados con 2023”, agravada por el contexto inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo.

Los fundamentos del decreto indican que es necesario adoptar “un proceso de evaluación y reorganización del gasto” para sostener los servicios municipales y garantizar el funcionamiento del Estado local.

Sostiene la norma que será obligación de todas las áreas municipales de revisar sus estructuras y gastos, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Jefatura de Gabinete.

A su vez, señalan que las medidas son para evitar un desequilibrio financiero derivado de “la caída de la actividad económica y del estancamiento en la coparticipación, además de los incrementos salariales proyectados en paritarias”. (Agencia OPI Santa Cruz)