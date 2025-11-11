Juró Santilli en Interior e inicia gira para negociar con gobernadores

- Publicidad -

El ex diputado del PRO, Diego Santilli, juró hoy su cargo como ministro del Interior en una ceremonia realizada pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Santilli, quien prestó juramento por “Dios y por la patria”, iniciará mañana una gira por las provincias para reunirse con gobernadores aliados con el objetivo de consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato.

Al acto de asunción asistieron familiares del nuevo ministro, integrantes del gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros. La jura se concretó tras las reuniones que Santilli mantuvo ayer en la Casa Rosada.

La agenda inmediata del titular de la cartera política comenzará mañana con una gira para dialogar con “gobernadores aliados“. Para dar el puntapié inicial a esta serie de encuentros, Santilli eligió al gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio.

Según se informó, el ministro del Interior se reunirá en los próximos días con “10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente”. El propósito de estos encuentros es avanzar en los consensos necesarios para impulsar un paquete de reformas.

Entre las iniciativas que el Gobierno busca aprobar en la segunda parte de su gestión se encuentran la reforma laboral, la reforma tributaria y modificaciones al Código Penal, materias que Santilli deberá negociar con los mandatarios provinciales. (Agencia OPI Santa Cruz)