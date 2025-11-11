Se retrae la actividad de obras públicas y cierran constructoras

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Instituto de Estadística y Registros de la Industria de la Construcción (IERIC) informó que en septiembre de 2025 Tierra del Fuego mantiene el proceso de caída de la actividad y el cierre de empresas del sector.

Según el relevamiento se contabilizaron un total de 136 empresas activas en el rubro, siete menos que en el mismo mes del año anterior, lo que representa una retracción del 4,9% interanual.

Tierra del Fuego se ubicó entre las once jurisdicciones del país que mostraron caída en la actividad, en un contexto nacional marcado por la recesión y la reducción de la obra pública.



De las 137 contratistas registradas en 2024, solo 130 continuaron operativas este año, mientras que el número de subcontratistas se mantuvo sin variaciones, con seis firmas registradas.

A nivel nacional, el estudio del IERIC registró una baja del 1,3% en el empleo formal de la construcción, con 18.239 trabajadores menos en comparación con septiembre de 2024, lo que duplica la contracción observada el mes anterior. (Agencia OPI Tierra del Fuego)