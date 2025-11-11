Senado de EEUU aprueba acuerdo para finalizar el cierre gubernamental

- Publicidad -

El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes por la noche un paquete presupuestario bipartidista destinado a finalizar el cierre gubernamental más largo en la historia del país, que alcanzó su día 41. La medida avanzó tras una votación procesal clave de 60-40 el domingo, donde ocho demócratas se unieron a los republicanos, evidenciando divisiones internas mientras crecen las consecuencias del cierre para los estadounidenses.

El paquete aprobado por el Senado financiará la mayoría de las agencias federales a sus niveles actuales solo hasta el 30 de enero. Sin embargo, cubrirá el año fiscal completo para el Departamento de Agricultura, el Departamento de Asuntos de Veteranos, proyectos de construcción militar y las operaciones del Congreso. Crucialmente, la legislación proporciona financiación anual completa al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, cuyo presupuesto estaba amenazado por el prolongado cierre.

El acuerdo para poner fin al cierre se logró después de que el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, prometiera a los demócratas una votación sobre la ampliación de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible “a más tardar en la segunda semana de diciembre“. Esta concesión generó objeciones inmediatas, ya que solo garantiza una votación y no la continuación del subsidio que expira a fin de año. El líder demócrata Chuck Schumer votó en contra del paquete, y el senador independiente Bernie Sanders calificó el acuerdo como un “desastre”, afirmando que los demócratas no obtuvieron casi nada.

Aunque medios estadounidenses reportaron que los ocho demócratas que apoyaron la medida “cedieron“, los legisladores sostuvieron que su compromiso buscaba aliviar el sufrimiento causado al pueblo estadounidense. El proyecto de ley, que fue revisado desde su versión de la Cámara, aún requiere la aprobación de la Cámara de Representantes y la firma presidencial. Este paquete solo cubre tres de los doce proyectos de asignaciones anuales, dejando nueve pendientes y asegurando que las negociaciones continuarán. Con la medida temporal de financiación vigente, el gobierno estadounidense podría enfrentarse a otro posible cierre en poco más de dos meses. (Agencia OPI Santa Cruz)