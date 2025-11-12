Gobierno fueguino destacó acuerdo con YPF

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego destacó el acuerdo firmado con la empresa YPF para la cesión de áreas hidrocarburíferas que pasaron a manos de la estatal Terra Ignis, quien tendrá la potestad de definir los mecanismos de explotación.

La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo aseveró que el acuerdo “posiciona al Gobierno de otra manera en la explotación hidrocarburífera”.

La firma del acuerdo deberá ratificarse por decreto y se “enviará a la Legislatura, donde se votará, por un lado, la aceptación de la cesión y, por otro lado, la extensión de concesión a un contrato en 10 años”.

- Publicidad -

“Hay distintos interesados en ser socios de Terra Ignis Energía. El objetivo no es sostener el área hidrocarburífera, sino hacerla crecer en explotación”, sostuvo la funcionaria y recalcó que “hay que hacer mejoras sobre los pozos existentes, exploración en las zonas que están vacantes, todo lo cual requiere una gran inversión”.

Castillo indicó que “hace tiempo que la inversión venía decreciendo” en la provincial y añadió que “hay pozos en perforación a la mitad, espacios de líneas de trabajo que hay que continuar para ampliar la cantidad de producción, porque reservas hay”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)