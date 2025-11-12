La inflación de octubre fue del 2,3 por ciento según informó el INDEC

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) oficializó que el Índice de Precios al Consumidor registró un incremento del 2,3% durante el mes de octubre, cifra que consolida un acumulado del 31,3% en los últimos doce meses. El organismo estadístico detalló además que la variación de precios en lo que va del año ya alcanza el 24,8%, un dato que marca la pauta del comportamiento inflacionario acumulado en el presente ejercicio fiscal.

El análisis desagregado por divisiones expone que el rubro Transporte fue el que mayor alza porcentual experimentó en el período analizado, con un aumento del 3,5%, ubicándose por encima del nivel general promedio. Le siguió en magnitud la división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que marcó un incremento del 2,8%. En el extremo opuesto de la tabla estadística, las variaciones más acotadas se observaron en los sectores de Equipamiento y mantenimiento del hogar y en Recreación y cultura, registrando ambas áreas un movimiento del 1,6%.

Un elemento central que se desprende del informe técnico reside en la diferenciación del impacto según las regiones geográficas del país. Si bien la división con mayor incidencia en la variación mensual a nivel nacional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, el INDEC reportó una excepción específica para la región de la Patagonia. En esta zona, la mayor incidencia en la conformación del índice no provino de los alimentos, sino de la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, lo que evidencia el peso determinante de las tarifas y los costos energéticos en la estructura de gastos de los hogares en el sur del país.

Finalmente, al observar el comportamiento de los precios según la clasificación de categorías, se detectó que los Estacionales lideraron las subas con un 2,8%, seguidos por los precios Regulados, que avanzaron un 2,6%. Por su parte, el IPC núcleo, indicador que excluye los precios regulados y estacionales para medir la tendencia de fondo, se ubicó en un 2,2%, apenas una décima por debajo del índice general informado por la entidad oficial para el mes de octubre. (Agencia OPI Santa Cruz)