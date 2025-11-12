Más de 5.800 estudiantes de Santa Cruz participan de la prueba Aprender 2025

- Publicidad -

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, llevará adelante este miércoles 12 de noviembre el Operativo Aprender 2025 en todo el país.

Las evaluaciones serán realizadas este 2025 por unos 752.936 estudiantes de sexto grado de 20.298 escuelas primarias de todo el país, incluyendo instituciones estatales y privadas, en contextos urbanos y rurales.

En Santa Cruz, el operativo se realizará en 116 escuelas habilitadas para participar donde 5.896 estudiantes de sexto grado serán evaluados en Lengua y Matemática.

Del evento serán partícipes docentes y directivos, quienes aportarán información sobre las condiciones institucionales y las prácticas de enseñanza.

En el último informe jurisdiccional, un 67,3% de los estudiantes de Santa Cruz alcanzó niveles satisfactorios o avanzado en Lengua, frente al promedio de 66,4% a nivel nacional.

Y el desempeño en Matemáticas marcó un 45,6% en niveles satisfactorios o avanzado cuando el promedio nacional llegó al 51,5%. (Agencia OPI Santa Cruz)