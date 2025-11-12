Persecución y disparos en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Efectivos de la policía de Chubut provocaron un tiroteo cuando intentaban identificar a un sujeto que se movilizaba en un vehículo en el barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia.

El violento episodio se registró este lunes cuando policías vestidos de civil quisieron identificar a un hombre que conducía un auto entre las esquinas de Gustavo Bahamonde y Dr. Andino Cayell.

El sujeto efectuó una maniobra para evadir el procedimiento conduciendo marcha atrás a gran velocidad y allí comenzó una persecución por parte de los efectivos.

En ese recorrido, el auto chocó con otro vehículo estacionado y el sujeto se dio a la fuga cuando los agentes comenzaron a disparar y generaron pánico en la zona. (Agencia OPI Chubut)