Santilli busca votos provinciales para aprobar el Presupuesto 2026

Diego Santilli, titular del Ministerio del Interior, comenzó hoy un recorrido por diversas provincias con el objetivo de articular los consensos legislativos indispensables para que el Poder Ejecutivo logre la aprobación del Presupuesto 2026. La maniobra política busca reactivar la interlocución con los gobernadores y garantizar el respaldo parlamentario necesario tras la jura del funcionario el pasado martes en el Salón Blanco de Casa Rosada.

El itinerario oficial establece una visita esta tarde a Entre Ríos para dialogar con el gobernador Rogelio Frigerio, referente del PRO. La agenda continuará el jueves en Buenos Aires, donde Santilli recibirá al mandatario salteño Gustavo Sáenz junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El viernes, el ministro se trasladará a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo, aliado estratégico de La Libertad Avanza en los comicios legislativos del 26 de octubre, y finalizará la semana en Neuquén en un encuentro con Rolando Figueroa.

Desde el entorno del ministro indicaron que la urgencia de las reuniones responde a la necesidad de sancionar una ley de presupuesto, instrumento de gestión del cual la administración nacional carece desde el ejercicio 2023. La negociación con los mandatarios provinciales resulta determinante para el oficialismo en el Congreso, motivo por el cual el exlegislador anticipó su voluntad de visitar personalmente a los gobernadores o recibirlos en la sede de gobierno para acelerar los acuerdos.

El inicio de la gestión de Santilli ocurre en simultáneo con el traspaso del Registro Nacional de las Personas y la Dirección Nacional de Migraciones a la órbita del Ministerio de Seguridad, lo que representa una reducción administrativa en la estructura de Interior. Si bien el funcionario declaró públicamente que su prioridad son las reformas estructurales y minimizó la pérdida de control sobre dichas áreas, mantuvo una reunión operativa con Manuel Adorni para revisar el nuevo organigrama de su cartera tras el recorte de competencias. (Agencia OPI Santa Cruz)