De Vido se entregó en Comodoro Py para cumplir condena por Once

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py para dar inicio al cumplimiento efectivo de la condena a cuatro años de prisión impuesta en el marco de la causa por la Tragedia de Once. La medida se ejecuta luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara los recursos extraordinarios interpuestos tanto por la defensa como por el Ministerio Público Fiscal, dejando firme la sentencia que lo halló responsable como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La decisión del máximo tribunal, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, clausuró la vía recursiva al declarar inadmisibles los planteos mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Esta resolución ratifica lo actuado por el Tribunal Oral Federal 4, que en 2018 condenó al ex funcionario kirchnerista por no haber ejercido el control correspondiente sobre el destino de los subsidios millonarios transferidos a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), a pesar de la existencia de informes públicos que alertaban sobre el deterioro y mal funcionamiento de la línea Sarmiento antes del siniestro del 22 de febrero de 2012, donde fallecieron 51 personas.

Aunque De Vido fue absuelto del cargo de estrago culposo, desligándolo penalmente de la responsabilidad directa por las muertes y lesiones, la justicia determinó que su gestión facilitó el manejo irregular de los recursos públicos. El fallo original del TOF 4, integrado por los magistrados Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, estableció que el Ministerio de Planificación incumplió sus deberes de fiscalización sobre los fondos asignados al sistema ferroviario, lo que derivó en la pena de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El derrotero judicial de la causa incluyó la confirmación de la condena por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y una intervención previa de la Corte Suprema en 2024, instancia en la que se ratificó la responsabilidad penal por defraudación pero se ordenó revisar el monto de la pena, el cual quedó fijado finalmente en cuatro años. Con el rechazo definitivo a los últimos intentos de la defensa, que buscaba la prescripción de la acción penal, se agotaron las instancias legales, obligando a Julio De Vido a ponerse a disposición de la justicia federal para purgar su sentencia. (Agencia OPI Santa Cruz)