Educación confirmó que no habrá clases este viernes en siete municipios

El Consejo Provincial de Educación (CPE) determinó la suspensión total de clases para este viernes 14 de noviembre en todos los turnos y establecimientos educativos de siete localidades de la provincia. La medida responde directamente a la situación de alerta meteorológica vigente, la cual fue comunicada oficialmente por la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje de Emergencias y Catástrofes, activando los protocolos de seguridad escolar en las zonas afectadas.

La decisión administrativa impacta específicamente en el corredor noroeste y centro de la provincia. Según el detalle brindado por la cartera educativa, la inactividad alcanzará a las localidades de Los Antiguos, Perito Moreno, Lago Posadas, El Chaltén, Bajo Caracoles, Tres Lagos y Gobernador Gregores. En estas jurisdicciones, la actividad escolar se verá interrumpida durante toda la jornada, obligando a una reorganización de la agenda educativa y familiar en dichas comunidades.

Desde el Ejecutivo provincial justificaron la determinación con el objetivo de “priorizar la seguridad de estudiantes, docentes, familias y personal escolar“. El CPE argumentó que las “condiciones climáticas adversas” reportadas por los organismos técnicos de seguridad hacen inviable el normal dictado de clases, poniendo el foco en la prevención de riesgos durante el traslado y permanencia en las instituciones.

Finalmente, las autoridades educativas instaron a la comunidad a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales. Se espera que la Subsecretaría de Protección Civil continúe monitoreando la evolución del fenómeno climático para brindar las actualizaciones pertinentes sobre la situación, las cuales determinarán si la medida se extiende o si las condiciones permiten el retorno a la normalidad tras el paso del frente de tormenta. (Agencia OPI Santa Cruz)