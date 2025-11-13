Municipales de Río Turbio iniciaron paro por incumplimiento salarial

- Publicidad -

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Turbio, Hugo Ochova confirmó el paro sin marcación de tarjeta por incumplimiento del acuerdo salarial por parte del gobierno del intendente Darío Menna.

La medida se adoptó porque no se pagaron los salarios completos ni se sumaron los acuerdos paritarios que implican una suba del 9% retroactiva a septiembre, un 8% adicional en octubre y un 4% en noviembre, con excepción de los cargos políticos.

El acta acuerdo fue firmada el 23 de octubre con el Ejecutivo municipal y Ochova sostuvo que “la medida se tomó hasta que se abonen los faltantes, porque no se cobró todo el sueldo ni el aumento que estaba comprometido”.

El intendente Menna informó que el resto del salario podría abonarse hasta el 18 de noviembre y el dirigente gremial lo cruzó al sostener que “es una tomada de pelo. Después de tres meses de promesas, que justo el 8 vayamos al cajero y veamos que cobramos muchísimo menos, y sin el aumento acordado, genera solo bronca”.

El paro continuará por tiempo indeterminado hasta tanto el Ejecutivo cumpla con el acuerdo salarial. (Agencia OPI Santa Cruz)