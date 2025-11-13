Rastrillajes en la costa por la pareja desaparecida

- Publicidad -

(OPI Chubut) – A más de un mes de la desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en las cercanías de Comodoro Rivadavia, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut desplegó un nuevo operativo de rastrillaje sobre la línea costera sin reportar hallazgos positivos hasta el momento. La búsqueda se centra en el área donde fue encontrado el vehículo de la pareja, extendiéndose por varios kilómetros de terreno irregular bajo la supervisión directa de la cúpula de seguridad provincial.

El operativo fue ejecutado por la División de Búsqueda de Personas y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, utilizando camionetas y cuatriciclos para cubrir la geografía del lugar. En una primera etapa, los efectivos policiales barrieron un radio de 20 kilómetros partiendo desde el Zanjón de Visser, punto cero de la investigación tras el hallazgo del rodado, en dirección al establecimiento Lamar. En dicha estancia, las fuerzas de seguridad procedieron a entrevistar al encargado como parte de las diligencias investigativas para reconstruir los últimos movimientos de los desaparecidos.

Las tareas de inspección continuaron con un segundo barrido desde Bahía Bustamante hacia el norte, hasta conectar nuevamente con la altura del establecimiento rural. Este tramo abarcó 26 kilómetros adicionales de costa marítima, donde el personal policial realizó verificaciones físicas en zanjones, grietas y otros accidentes geográficos naturales que presenta la zona. La complejidad del terreno exige una revisión minuciosa para descartar cualquier indicio sobre el paradero de Kreder y Morales.

La conducción del procedimiento en el terreno estuvo a cargo del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, lo que denota la presión política sobre el caso tras semanas de incertidumbre. El funcionario estuvo acompañado por Pablo Lobos, segundo jefe del Área de Investigaciones, y Patricio Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas, quienes coordinaron la logística del despliegue en el terreno costero. (Agencia OPI Chubut)