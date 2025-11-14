Trump exige 1000 millones de dólares a la BBC por documental

- Publicidad -

La cadena británica BBC emitió una disculpa formal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras reconocer la manipulación en la edición de un episodio del programa Panorama, aunque rechazó categóricamente la demanda de compensación económica exigida por la defensa del mandatario. La controversia surge por la unión deliberada de fragmentos separados del discurso pronunciado el 6 de enero de 2021, una práctica que la radiodifusora admitió como un error editorial pero que, según su vocería, no constituye fundamento jurídico suficiente para sustentar una causa por difamación.

El equipo legal de Trump formalizó el reclamo mediante una carta fechada el 9 de noviembre, en la cual se intima al medio a realizar una retractación plena y justa del documental, además de exigir una reparación monetaria por el daño causado a la imagen del presidente. El documento establece un ultimátum que vence este viernes para el cumplimiento de las demandas; de lo contrario, los abogados advierten sobre el inicio inmediato de acciones legales por una suma que no sería inferior a los 1.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

La crítica técnica hacia la producción televisiva radica en el montaje de videoclips que generó una impresión engañosa sobre los hechos, sugiriendo una conexión directa e inmediata entre la exhortación a marchar hacia el Capitolio y la frase luchar endemoniadamente. Ante la evidencia de esta distorsión narrativa, la cadena confirmó que el material cuestionado ha sido retirado definitivamente de su programación y el episodio no volverá a ser transmitido, reconociendo implícitamente la falta de rigor en el tratamiento del material de archivo original.

- Publicidad -

Pese a la admisión del error en el proceso de edición y el lamento expresado por la forma en que se presentó el videoclip, la postura institucional de la BBC mantiene una negativa firme frente a las pretensiones económicas. Un vocero de la empresa señaló que existe un desacuerdo total respecto a la validez de una demanda por difamación, planteando un escenario de conflicto judicial inminente entre la corporación mediática y el líder estadounidense si no se desactiva la amenaza legal antes del plazo estipulado. (Agencia OPI Santa Cruz)