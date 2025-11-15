Absolvieron a Basanta y continuará en el Tribunal Superior de Justicia

- Publicidad -

La Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados de Santa Cruz dio a conocer este sábado el fallo por el cual se resolvió absolver al vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta de la acusación de haber sido designado sin haber cumplido el requisito constitucional de ejercicio de la abogacía para ocupar el cargo.

Si bien la votación fue secreta, se presume que el oficialismo de Por Santa Cruz no alcanzó los votos necesarios para poder separarlo del cargo, dado que precisaba de los 2/3 de la Sala Juzgadora para desplazarlo.

El fallo ordenó su inmediato regreso al Tribunal Superior de Justicia junto al reintegro de los haberes y el archivo de la causa.

El proceso contra Basanta se inició el pasado 15 de octubre por la denuncia presentada por el abogado Sergio Macagno.

Tras la suspensión del vocal del Tribunal Superior de Justicia hubo instancias de defensa del acusado y los días que se tomó la Sala Juzgadora para determinar el veredicto que se cerró en un debate secreto este viernes.

La diputada de Por Santa Cruz, Adriana Nieto ponderó el mecanismo de juicio político como herramienta constitucional y aseguró que en el proceso que se le inició a Basanta “se trabajó con conciencia y responsabilidad”.

La resolución confirma la “absolución del acusado por no reunirse los elementos necesarios para configurar la causal del artículo 138 de la Constitución provincial”.

También descarta las “irregularidades en la aceptación del cargo y la posible comisión de delitos contemplados en los artículos 248, 249 y 253 del Código Penal”.

A su vez, rechaza las “supuestas faltas éticas previstas en la Ley 3325 y la acusación sobre una eventual intervención en un esquema de designaciones irregulares”. (Agencia OPI Santa Cruz)