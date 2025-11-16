Casi 10 mil alumnos rindieron el examen Aprender

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El operativo nacional de evaluación de aprendizajes denominado Aprender 2025 se desplegó en la provincia de Chubut alcanzando a una matrícula de 9.820 estudiantes de sexto grado. La medida, instrumentada a través del Ministerio de Educación, abarcó la totalidad de las 240 escuelas primarias registradas en el territorio, incluyendo establecimientos de gestión estatal y privada tanto en zonas urbanas como rurales. El dispositivo tiene como finalidad central la recolección de datos sobre el desempeño académico en las áreas de Lengua y Matemática.

La iniciativa responde a una directiva de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación. El objetivo técnico planteado por la Dirección de Evaluación e Información Educativa consiste en generar insumos estadísticos sobre los niveles de conocimiento del alumnado y las condiciones estructurales del proceso de enseñanza. Además de las pruebas estandarizadas a los alumnos, el operativo incluyó cuestionarios complementarios obligatorios para docentes y equipos directivos, orientados a relevar información sobre la vida escolar y el contexto institucional que enmarca las trayectorias educativas.

En el plano operativo local, la jornada contó con la supervisión directa de funcionarios nacionales en el terreno. La subsecretaria de Información y Evaluación Educativa de la Nación, María Cortelezzi, se hizo presente en la Escuela N° 189 de la ciudad de Trelew para fiscalizar el desarrollo del examen. La funcionaria nacional estuvo acompañada por la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli, y la directora General de Educación Primaria, María José Uzcudun, quienes monitorearon la logística implementada en los establecimientos.

El gobierno provincial ratificó la ejecución de este relevamiento como parte de la política educativa de la actual gestión. Según la información oficial, la participación de Chubut en el esquema nacional, que totalizó 752.936 estudiantes y 20.298 escuelas en todo el país, busca establecer una base de datos que permita el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. La administración de Torres sostiene que estos indicadores son herramientas necesarias para diagnosticar la calidad y equidad del sistema educativo en la provincia. (Agencia OPI Chubut)