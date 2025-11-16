Ejecutivo busca mayorías en el Congreso para reformas

- Publicidad -

La agenda oficial del presidente Javier Milei se centrará esta semana en reuniones de Gabinete para abordar el plan económico y el Presupuesto 2026. Paralelamente, el Gobierno reforzará el diálogo con los gobernadores, tarea que ejecutará el ministro del Interior, Diego Santilli, a través de encuentros ya pactados para negociar el apoyo a reformas estructurales.

El asesor presidencial Santiago Caputo participará probablemente en las reuniones que Milei mantenga con funcionarios en Casa Rosada. El objetivo es discutir los proyectos de las reformas laboral, penal y tributaria. Se contempla además que Caputo reciba a algunos ministros, aunque por el momento no hay fecha exacta para dichos encuentros.

El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará sus actividades el lunes con un encuentro en Casa de Gobierno junto al mandatario provincial de Río Negro, Alberto Weretilneck. Esta reunión marca la continuidad de las negociaciones con gobernadores. Además de recibir a los mandatarios en Casa Rosada, Santilli visitará varias provincias como parte de una gira al interior, donde dialogará sobre temas fiscales, obras públicas y el avance de las leyes impulsadas por el Ejecutivo.

Las actividades de Santilli responden a un pedido específico de Milei y están orientadas a conseguir las mayorías necesarias en el Congreso de la Nación para la aprobación de las reformas estructurales que plantea el oficialismo. Hacia el final de la semana, la agenda del Presidente y del ministro del Interior podría reducirse, debido a que el viernes se decretó día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía. No obstante, se mantiene la participación de Milei el miércoles 19 en un evento en la Corporación América, además de la mesa política con su equipo. (Agencia OPI Santa Cruz)