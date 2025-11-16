Emergencia climática: Corte total de rutas desde la medianoche del lunes

- Publicidad -

Ante la inminencia de un fenómeno meteorológico extremo que azotará a todo el territorio provincial este lunes 17 de noviembre, el Gobierno de Santa Cruz activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y decretó la parálisis casi total de la circulación y las actividades educativas. La medida responde a proyecciones climáticas que anticipan ráfagas superiores a los 130 km/h en zonas críticas, obligando a un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad provinciales y federales.

La decisión administrativa se formalizó tras una reunión de urgencia convocada a las 19:00 horas del domingo, encabezada por la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo. Si bien las primeras alertas indicaban un impacto focalizado en la zona norte, la evolución del frente de tormenta obligó a las autoridades a extender la emergencia a la totalidad del mapa santacruceño. Según detalló Gordillo, la situación más crítica se espera en El Calafate y Las Heras, con vientos que “van a superar los 132 km/h“, mientras que en la capital, Río Gallegos, las ráfagas podrían alcanzar los 124 km/h, afectando también severamente a Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado y Puerto San Julián.

El impacto operativo de la medida implica el aislamiento preventivo de las localidades. Las autoridades determinaron el “corte de ruta a la cero hora del día lunes hasta nuevo aviso“, restringiendo la circulación para todo tipo de vehículos en la red vial provincial y nacional. El monitoreo para una eventual reapertura quedará sujeto a la disminución de la intensidad del viento, bajo la supervisión en terreno de Gendarmería Nacional, Seguridad Vial, la División Caminera y Transporte.

- Publicidad -

En el plano educativo, la paralización es absoluta. Tras una comunicación con la presidencia del Consejo Provincial de Educación, se resolvió que “las clases no se van a dictar en toda la provincia“, abarcando todos los niveles y modalidades del sistema. El dispositivo de emergencia involucra una mesa ampliada con la participación del Ejército Argentino, Prefectura Naval, Bomberos, Policía, Salud, Servicios Públicos, Vialidad Provincial y Desarrollo Social, entre otros actores, quienes deberán gestionar la contingencia durante las próximas 24 horas. (Agencia OPI Santa Cruz)