Segundo sismo en menos de un mes registrado en El Calafate

La localidad de El Calafate experimentó un nuevo movimiento sísmico durante la madrugada de este domingo, registrado a la 1:14 AM por los sismógrafos del Instituto de Prevención Sísmica de Argentina (INPRES). El evento alcanzó una magnitud de 2.5, con una profundidad de 6 kilómetros.

El epicentro del sismo fue localizado a unos 11 kilómetros al oeste de la villa turística. Si bien el movimiento fue de baja intensidad, fue percibido por algunos residentes de la localidad.

Este no es un hecho aislado en la región. El último sismo registrado en esta parte de Santa Cruz ocurrió el pasado 22 de octubre. Dicho evento fue de una magnitud levemente superior, alcanzando 2,8, y una profundidad de 8 km, pero su epicentro estuvo localizado significativamente más cerca del área poblada, a solo 4 kilómetros del casco urbano de El Calafate. (Agencia OPI Santa Cruz)