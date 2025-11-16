Vientos de 120 km/h: El Gobierno suspende clases

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informó la suspensión de actividades escolares presenciales para este lunes 17 de noviembre en las Regiones I, III, V y VI. La medida afecta a todos los niveles y turnos, y fue justificada como una acción para resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal auxiliar ante las alertas oficiales por fuertes vientos emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y la Subsecretaría de Protección Ciudadana.

La decisión se fundamenta en las condiciones climáticas definidas como alerta naranja para una gran parte del territorio provincial. Las cabeceras de las regiones afectadas por la suspensión de actividades son Las Golondrinas (Región I), Esquel (Región III), Sarmiento (Región V) y Comodoro Rivadavia (Región VI).

En contraste, el Ministerio de Educación especificó que las Regiones II y IV, con cabeceras en Puerto Madryn y Trelew respectivamente, desarrollarán sus actividades de manera habitual. Según el comunicado oficial, estas zonas no se encuentran alcanzadas por los niveles de alerta que requieren la implementación de medidas excepcionales.

El informe meteorológico que sustenta la suspensión detalla que el alerta naranja abarca las zonas de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguerr, Gastre, Paso de Indios, Sarmiento, Escalante, además del oeste de Telsen, oeste de Mártires y suroeste de Florentino Ameghino. En estas áreas se pronostican vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 120 km/h, advirtiendo también sobre polvo en suspensión y riesgo para estructuras y vehículos.

Para las zonas bajo alerta amarilla, donde se prevén vientos de 40 a 60 km/h con ráfagas superiores a 90 km/h, se mantienen las condiciones de funcionamiento escolar habitual. La única excepción será si cada institución identifica situaciones excepcionales que justifiquen una medida diferente.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana emitió recomendaciones para las áreas afectadas, incluyendo permanecer en el hogar, asegurar chapas y objetos sueltos, y evitar la circulación salvo necesidad urgente. En la zona cordillerana rige además una prohibición del uso de fuego por riesgo de emergencia ígnea. Las autoridades recordaron los números de emergencia 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil) y la línea 0800-666-2447. El Ministerio de Educación comunicó que continuará monitoreando la situación junto al Ministerio de Seguridad y Justicia. (Agencia OPI Chubut)