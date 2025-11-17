ANMAT prohibió productos médicos por el brote de una bacteria en pacientes oncológicos 

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó la prohibición de varios productos por presunto desvío de calidad y que afectaron a pacientes oncológicos de Chubut.

La medida se tomó a raíz de un informe de la Dirección de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud del Chubut por un brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae en 13 pacientes oncológicos.

El brote de Klebsiella pneumoniae fue con resistencia natural a ampicilina señalaron desde Salud y señalaron que tras el análisis de los casos descubrieron que los pacientes afectados habían recibido los productos durante su internación.

Por esta razón, la ANMAT prohibió su distribución y uso en el país de las siguientes especialidades medicinales:

-Dextrosa al 5% en Agua / Suero Rivero Maxfusor Plus 51-AP, Solución Inyectable (500 ml) 5% (5g/100 ml). Vía: Infusión intravenosa. “Venta bajo receta”, Lote: 0224102 – vto. mayo 2026. Certificado Nº 38.995

-Dextrosa / Solución Dextrosa Jayor, Solución parenteral de gran volumen (250 ml) 5% (5 g/100 ml). Vía: Uso inyectable intravenoso. “Uso exclusivo Hospitalario”, Lote: 22755 – vto. 08/2028. Certificado Nº 58.128

-Dextrosa / Solución Dextrosa Jayor, Solución parenteral de gran volumen (500 ml) 5% (5 g/100 ml). Vía: Uso inyectable “Uso exclusivo Hospitalario”, Lote: 20832 – vto. 09/2027. Certificado Nº 58.654

-Cloruro de Sodio 0,9% / Solución Fisiológica Bina Pharma, Solución Inyectable – IV (500 ml) 0,9% (0,9 g/100 ml). Vía: IV (Intravenosa). “Uso profesional exclusivo”, Lote:1021-2 – vto. 05/2026. Certificado Nº 59.243

-Cloruro de Sodio 0,9% / Solución Fisiológica Jayor, Solución parenteral de gran volumen (250 ml) 0,9% (0,9 g/100 ml). Vía: Uso inyectable intravenoso. “Uso exclusivo hospitalario”, Lote: 22651 – vto. 08/2028 Certificado Nº 58.129

-Heparina Sódica / Heparina Duncan, Solución inyectable (Frasco ampolla 5 ml) 5000 UI/ml. Vía: Inyectable SC – I.V. “Envase hospitalario” / “Venta bajo receta”, Lote:391-514 – vto. 12/2026. Certificado Nº 55.788

-Dextrosa / Solución Dextrosa Jayor, Solución parenteral de (500 ml) 5% (5 g/100 ml). Vía: Uso inyectable Uso exclusivo Hospitalario, Lote: 20676 – vto. 09/2027. Certificado Nº 58.654

-Clorhexidina Digluconato / Pervinox Incoloro, Solución (spray) 1,0 g/100 ml. Vía: Tópica. Desinfectante, antiséptico para pequeñas heridas, quemaduras leves o raspaduras, Lote: L8810A – vto. 04/2027. Certificado Nº 46.378

-Cloruro de Sodio 0,9% / Solución Fisiológica Jayor, Solución parenteral de gran volumen (500 ml) 0,9% (0,9 g/100 ml). Vía: Uso inyectable intravenoso. “Uso exclusivo Hospitalario”, Lote: 21084 – vto. 11/2027. Certificado Nº 58.129

Y además prohibió los productos médicos:

-Aguja HUBER 21G. Aguja con alas, puerto de inyección en Y y adaptador de extensión. Medida: 21G x 25mm. Condición de uso: “Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias”, Fecha de fabricación: 10/2024. Fecha de vencimiento: 09/2029. Lote: 241030. Origen: China. PM 1440-141. Importado por EURO SWISS S.A.

-Set de Infusión I.V. (REF: 2005.TV14.MCM) Set de infusión (macrogoteo) con puerto de inyección en Y. Vía: Para infusión I.V. “Desechar después de un solo uso”. Condición de uso “Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”. Fecha de fabricación: 2024-07. Vencimiento: 2029-06, Lote: A124092. Origen: India. PM 1440-64. Importado por EURO SWISS S.A.

-Jeringa Desechable Estéril CORONET. Jeringa 10ml sin aguja. Luer Slip. 10ml. “Producto de un solo uso”. Fabricación 2024-12. Vencimiento: 2029-11, Lote: SO2122410. Origen: India. PM 236-98. Importado por SEISEME S.A.

-Aguja Hipodérmica Desechable BREMEN. Aguja 18G x 1 1/2″ (1.2 x 40 mm). Vía: Hipodérmica. Condición de uso “Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”. Vencimiento: 2027/06, Lote: 220601. Origen: China. PM 236-59. Importado por SEISEME S.A.

Preventivamente, los profesionales y las instituciones sanitarias no podrán hacer uso de los lotes de los productos mencionados “hasta tanto se establezca la medida regulatoria y concluyan las investigaciones del caso”. (Agencia OPI Chubut)