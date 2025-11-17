Bullrich pide a Villarruel que ayude a empujar proyectos

- Publicidad -

La ministra de Seguridad Nacional y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, definió el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado, asegurando que ella “se coloca como presidente del Senado, pero sin tomar partido” para el gobierno de Javier Milei. Bullrich realizó estas declaraciones en televisión, donde diferenció la postura de Villarruel de la de otros titulares de cámara, como Martin Menem, quienes según dijo “en general” sí “toman partido” en los debates parlamentarios.

Durante su intervención en La Nación +, Bullrich aseguró que mantuvo una reunión con Villarruel donde ambas “quedaron claras” sobre “cómo encarar el futuro“. A pesar de describir la posición de la vicepresidenta como una que no toma partido en los debates, la ministra de Seguridad expuso la expectativa que tiene el bloque oficialista respecto a la titular del Senado.

“El objetivo que yo voy a buscar, conjuntamente con todo nuestro bloque, es que la vicepresidenta, sin violar el reglamento, porque no hace falta violarlo, ayude a empujar los proyectos que el Gobierno precisa para que la Argentina crezca cada vez más”, señaló Bullrich textualmente.

En la misma línea, la funcionaria reconoció la necesidad parlamentaria del oficialismo de “construir una mayoría”. Bullrich instó a “aprovechar la oportunidad del voto popular” que obtuvieron en las elecciones del pasado 26 de octubre, situación que calificó como “única”.

Finalmente, la ministra de Seguridad Nacional añadió valoraciones sobre la gestión actual. “Generamos acuerdos internacionales inéditos y logramos ser un país que con índices de seguridad mejor de otros”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)