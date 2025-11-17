Bullrich reordena el bloque LLA en el Senado con Paoltroni

- Publicidad -

El senador Francisco Paoltroni anticipó que la Cámara alta tratará en sesiones extraordinarias los proyectos de “Presupuesto 2026, modernización laboral, y la derogación de la ley de Glaciares”. El legislador formoseño calificó a esta última norma como “nefasta que ha impedido el desarrollo minero”. Además, confirmó su regreso al bloque de La Libertad Avanza (LLA) bajo la nueva presidencia de Patricia Bullrich y desestimó negociaciones con el “cristinismo” por lugares en la Corte Suprema.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Paoltroni aseguró que “este paquete (de leyes) va a causar una caída mayor del riesgo país”. El senador proyectó que se pueden alcanzar “400 o 300 puntos para enero”, lo que, según afirmó, “hace que se vuelva a tener acceso al crédito, abre la posibilidad de crédito para las provincias, para las pymes, para las familias”.

Paoltroni, quien fue expulsado del bloque oficialista tras rechazar públicamente la candidatura del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, explicó que vuelve a formar parte de la bancada aunque no de manera formal. “Yo no rompí nunca, sostuve las ideas y las sostengo, me sacaron amarilla por lo del juez Lijo, pero siempre estuve en el mismo lugar. Acompañé todo, pero Lijo era el verdugo de mi provincia y de la República”, detalló.

El legislador indicó que su separación es una etapa superada y apuntó: “Yo nunca tuve diferencias, me echó el Gordo Dan por un tuit pero ya es una etapa superada, no siento rencores ni nada”. Bullrich ya mantuvo al menos dos encuentros para la conformación del bloque de LLA desde el 10 de diciembre próximo, contando con la participación de Paoltroni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, quien se suma formalmente.

El senador también desestimó la posibilidad de que LLA negocie con el peronismo “cristinista” una ampliación de la Corte Suprema que incluya a la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti. Respecto a Fernández Sagasti, Paoltroni dijo que “su único mérito es haber tomado una escuela secundaria los 17 años” y enfatizó que “no tiene ni la idoneidad ni la preparación para ser juez de la Corte Suprema”.

Finalmente, el legislador subrayó que “no creo que se necesite acordar nada con Cristina Kirchner”. Aseveró que “de los 28 senadores que hay en Unión por la Patria no todos responden al liderazgo de esta persona”, a quien calificó como “condenada y viene en caída libre“, acusándola de cometer “muchísimos errores, empezando por la gran trama de corrupción y robo a todos los argentinos”. (Agencia OPI Santa Cruz)