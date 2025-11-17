Caso Cecilia Strzyzowski Jueza habla de hartazgo y corrupción

- Publicidad -

La jueza Dolly Fernández consideró que el veredicto contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski representa “el hartazgo” de la sociedad chaqueña. La magistrada vinculó esta reacción social al vínculo de corrupción existente entre los condenados y la política local, señalando que los Sena “eran personas públicas” y “candidatos a posiciones políticas importantes“.

Fernández se refirió así a Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, padres de César Sena, quien es el principal apuntado por el crimen de su exmujer perpetrado en junio de 2023. Los tres fueron declarados culpables esta tarde. La jueza sostuvo que “lamentablemente, este tipo de delitos es algo frecuente, y en el caso de Cecilia fue aberrante”, afirmando que el caso “fue la gota que colmó el vaso” para la sociedad chaqueña.

En declaraciones al canal Todo Noticias, la jueza también indicó que “hubo recursos (del Estado) mal utilizados” que le dieron cierta impunidad a los Sena, y opinó que “hubo muchas personas que colaboraron para eso”. Remarcó que lo sucedido en esta jornada “no era solo la condena por el delito contra una mujer”, sino que había otras aristas implicadas en el hartazgo de la gente que “dijo basta“.

La magistrada catalogó al juicio de “una trascendencia notoria, con muchos imputados y varios días de audiencias” y ponderó la labor de los fiscales y los integrantes del jurado popular, cuyos doce integrantes declararon culpables a seis de los siete involucrados. Sobre el cuarto intermedio solicitado el viernes, explicó que los jurados “querían revisar algunas pruebas, unos videos y unos mensajes, solo eso”. Fernández ratificó el “secreto” de las deliberaciones, subrayando que fue “un juicio muy complejo” y que los jurados “tenían que basarse únicamente en las declaraciones que hubo en cada audiencia, y no dejarse influir por comentarios externos”. (Agencia OPI Santa Cruz)