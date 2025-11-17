Trabajadores gastronómicos y hoteleros marchan en El Calafate

- Publicidad -

Los trabajadores gastronómicos y hoteleros nucleados en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) realizarán una marcha el próximo lunes 17 de noviembre en reclamo de un adicional a las Cámaras empresarias del sector en El Calafate.

La UTHGRA informó que se está pidiendo un adicional para la temporada estival y a priori fue rechazado por los empresarios del sector, ante la caída de las reservas y la inestabilidad que muestra la actividad turística local en los últimos meses.

Desde el gremio señalaron que las Cámaras empresarias “no quieren pagar nada, ni un adicional”.

Si bien ya se cerraron acuerdos salariales hasta abril del 2026, la UTHGRA de El Calafate reclama un adicional por fuera del acuerdo general y tras encuentros en la sede laboral definieron marchar el próximo lunes desde la sede sindical. (Agencia OPI Santa Cruz)