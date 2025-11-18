El ministro apuntó contra el costo sindical y estatal en la reforma

- Publicidad -

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió los lineamientos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional bajo la premisa de reactivar la creación de empleo formal, un indicador que según el funcionario se mantiene estancado en la Argentina desde hace quince años. En su análisis sobre la estructura actual del mercado de trabajo, Sturzenegger describió un sistema viciado por la intervención de múltiples actores que extraen recursos de la relación laboral, apuntando directamente contra la carga impositiva del Estado, las cuotas sindicales, la industria del juicio y las contribuciones empresariales.

El titular de la cartera de Desregulación utilizó términos contundentes para caracterizar la dinámica de intereses entre los sectores involucrados, asegurando que en la relación de trabajo todo el mundo caranchea y todos muerden algo. El funcionario desglosó esta acusación señalando que el Estado cobra impuestos impresionantes al momento de la contratación, mientras que los sindicatos obtienen recursos a través de la cuota sindical y solidaria, y los abogados se benefician mediante la litigiosidad. Para ilustrar la imposibilidad de satisfacer todas estas demandas con los mismos recursos, Sturzenegger recurrió a una metáfora al advertir que la situación es como Jesús con los panes, hay que darles a todos, pero aclaró que ante la ausencia de milagros, los costos terminan siendo pagados por el empresario y el trabajador.

Uno de los puntos críticos señalados por el ministro se centró en los costos asociados a la gestión de las convenciones colectivas de trabajo fijadas entre representantes empresarios y del sindicalismo. Sturzenegger cuantificó este gasto en aproximadamente 100.000 pesos por cada trabajador, una cifra que calificó como un costo un poco caro. Según la perspectiva del funcionario, estos fondos son absorbidos por las comisiones de gestión, dinero que, de no existir dicha intermediación, podría destinarse directamente a incrementar el salario mensual de los empleados en esa misma proporción.

- Publicidad -

Finalmente, el ministro abordó la problemática de las indemnizaciones y la incertidumbre jurídica generada por lo que denominó la industria del juicio. Sturzenegger cuestionó el accionar judicial al sostener que en los litigios no se respeta el cálculo legal de un mes por año trabajado, sino que los jueces multiplican los montos por dos o tres veces. Como solución estructural para acotar esta discrecionalidad, el Gobierno propone extender el sistema de fondo de cese laboral utilizado en la construcción. El funcionario destacó que el modelo de indemnización de la UOCRA fue muy exitoso al llevar la litigiosidad laboral a cero, razón por la cual la reforma busca habilitar esa modalidad para que todos los empresarios puedan adoptarla. (Agencia OPI Santa Cruz)